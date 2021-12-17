「廖御日」今在媒體頭版刊登半版公投廣告，廣告內容提到侯友宜曾說過的話「如果沒有辦法去處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，最後還署名侯友宜，文中更提到公投17案要投下不同意；新北市3名副發言人今都在臉書發文痛斥是移花接木、張冠李戴，也不忘跟上侯友宜腳步，疾呼眾人明天記得出來投票。

副發言人呂家愷指出，他認識的侯市長，公正無私、不忘初心、全力以赴。「人在江湖飄，哪有不挨刀」，作為一個幕僚，看到有心人士以移花接木、張冠李戴的方式，試圖混淆民眾視聽，這種行為他十分看不起！

呂家愷說，生活在一個享有自由民主的社會，每個人都有獨立思考、理性思辨、科學討論的能力，尊重每個人能自我做選擇才是正道，更是侯市長一直以來要告訴大家的態度。

另外一名副發言人蔡畹鎣則說，如此誤導民眾製造話題，真的對公投有幫助嗎？這樣的歪風實在讓人感到非常錯愕且氣憤。

蔡畹鎣說，公投是民意的展現，替人民分析議題，提供他們正確的知識與觀念，是所有在位者的責任，她認為的民主，並不是相互攻擊、抹黑、揣測，而是尊重、包容、傾聽每個人的意見，讓大家有辦法清楚聽見自己內心的聲音，做出自己認為最合適的選擇。

副發言人戴湘儀則說，別用不正當的手段玷污公投，侯市長從來沒有針對核四議題，左右大家的想法，侯的話語是有脈絡的，必須要前言後語一起看，才會知道說話的人最完整的意思，侯市長的發言，是中性討論使用核電面臨的問題，與支不支持核電或核四公投沒有關係。

戴湘儀也說，賴清德副總統也說過，如果以空汙作為標準，最好的能源就是核電，蘇貞昌院長與蔡英文總統也說過核四要如質如期完工，這是對核電更直接的支持，難道我們就能說他們現在支持核四重啟嗎？政策的辯論，應該是各自闡述意見，用道理說服人，而不是走旁門歪道誤導大眾。