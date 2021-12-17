林口一家幼兒園在15、16日早上由老師們帶著分別近100位小朋友一同參訪林口警分局，化身為一日小小波麗士，讓孩童了解基本的法律常識及親身感受警察維持治安的辛勞，更讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己。

林口警分局小小波麗士萌翻天，化身為一日小小波麗士，讓孩童了解基本的法律常識及親身感受警察維持治安的辛勞，更讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己。(林口分局提供)

林口警分局小小波麗士萌翻天，化身為一日小小波麗士，讓孩童了解基本的法律常識及親身感受警察維持治安的辛勞，更讓小朋友在成長過程中學習如何保護自己。(林口分局提供)

林口警分局為此也特別規劃相關參訪流程，由員警熱情接待並細心的向小小波麗士們介紹警察有關執行保護民眾的勤務、交通執法、反毒宣導，而最讓學童雀躍的則是親身體驗警用裝備、警用大型重機與認識毒品的新態樣，只見學童們興致勃勃的搶著體驗，個個擺出超萌模樣，老師跟家長們相機的快門聲此起彼落，瞬間記錄下最棒的回憶。

最後重頭戲就是讓小小波麗士們進到人犯拘留室，厚重的鋼板門加上一根根冰冷的鋼柱，與外界隔絕，戒備森嚴，詭譎的氣氛讓一路上好奇的小小波麗們開始有點怕怕，而警察哥哥姐姐見狀也趕緊上來說明，拘留室是用來關違法的人犯，因此我們一定要當個守法的好寶寶，才不會被關在這個不舒服的地方喔！學童們似懂非懂的像是頓悟般的齊聲喊：「好」！參訪結束後，老師與學童們熱情的與員警來張大合照，並致贈感謝狀感謝每位辛苦付出的員警。

林口警分局希望透過寓教於樂的體驗活動，關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵學童積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。