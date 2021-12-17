37歲的王勝偉近2年出賽數銳減，為了找尋更多出賽機會，季後他與林智勝主動向中信兄弟球團提出移出60人契約保留名單，對於下一步，他明確表示，自己沒有想轉教練的想法，還是希望以球員身分在紅土賽場上拚鬥。
王勝偉2008年展開職棒生涯，至今已過了14個球季，但近2年來他在一軍出賽數銳減，去年出賽30場，今年更只剩5場、13打席，苦無發展空間的他，選擇在季後向球團提出放在60人名單之外，盼找尋更多出賽機會。
過去14年都披黃衫，對於自己的下一步，王勝偉首先感謝中信球團，「自己還是想要持續球員生涯，後面的事情就交給經紀公司處理。」他也明確表達，自己沒有想轉教練的想法，「還是想要持續奮戰下去。」
雖然這2年在球隊沒有太大發揮空間，但王勝偉並沒有動過想退休的念頭，「身體狀況都滿好的，所以不太去想這個問題。」他對自己身手仍有自信，「這就是我們的工作、角色，必須要時時刻刻抱持信心，有自信地朝目標做準備。」
林智勝在昨天提到，希望能在1個月後確定落腳處，王勝偉也說：「當然越快越好，但沒有設定時間點，若是早點定下來新也會越安定，比較好做準備。」
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