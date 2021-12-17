交通部民用航空局先前已開放明年春節離島正班機與第1波加班機訂位，由於旅客需求量仍高，民航局今日宣布，針對金門、澎湖、馬祖再規劃第2波加班機，機位將於12月22日晚間6時至8時開放訂位。
民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇。各航空公司依據旅客訂位及需求情況規劃第2波加班機，其中金門航線提供9288個座位數，澎湖航線提供8440個座位數，馬祖航線提供280個座位數。
民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票，提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。
配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，旅客進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩，並於報到前填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機。
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