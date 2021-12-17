警消當時封鎖現場並由防爆小組前往處理。（警方提供）

30多歲陳姓男子日前到北市中華路某工地，假藉理由向對方勒索要錢，結果遭工地主任報警逮人，陳心生不爽，16日開車將車停在工地大門，以此擋住砂石車出入，嗆聲「要給你們好看！」說完還丟出1只疑似爆裂物，引發工人驚惶，警消甚至出動防爆小組處理，萬華警方經循線追查，17日依恐嚇罪將陳循線逮捕，現正在警局偵訊中。

北市中華路二段某工地16日中午，遭陳姓男子開車闖入，陳先將車擋在門口，繞附近一圈又開回來，原來他日前疑似以幫派名義，向工地索討保護費用，但工地方面隨即報警，陳被逮交保後十分不滿，再度前往尋釁。

陳後來將1個有引線的疑似爆裂物，丟到怪手機械臂下方，嚇得工人連忙報警，警方到場後除封鎖現場外，消防人員除布水線待命，另經刑事局防爆小組到場、引爆後，發現裡面未有火藥成分，結束虛驚。

萬華警方經循線追查，鎖定滋事的陳男行跡，17日將他依法逮捕，現正在警局偵訊中。