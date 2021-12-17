今年的新北歡樂耶誕城以樂高裝置為主題，除戶外展區，市府一樓大廳也舉辦了「樂高積木創作展」，邀請獲得樂高丹麥總公司認證的樂高大師黃彥智，將一顆顆的積木拼砌組合出新北市政府大樓、市民廣場及耶誕樹地標等大家熟悉的耶誕城代表場景，組裝成「迷你新北耶誕城」，擬真程度讓人驚呼連連，展期即日起至明年1月2日。

「樂高積木創作展」展出台灣唯一的樂高認證大師黃彥智、台灣樂高達人Cid Hsiao、Lego 7、侯彥仰、營養師高敏敏與女兒小蜜瓜、吳鳳與女兒Ekim、TVBS健康主持人鄭凱云，以及「巨星耶誕演唱會」主持人黃子佼等12人創作的樂高展品。

黃子佼透露自己從小就是樂高迷，有將近40年拼樂高的經驗，這次特地帶來創作的樂高展品「勇氣」，黃子佼認為：「面對疫情的挑戰，我認為勇氣這兩個字，在這個時代還是蠻有力量的。」為參加此次創作展，他也特地在「勇氣」旁加上「新北」二字，他也分享：「創作過程中，要清楚呈現文字，卻又不能太具象，還要有積木的立體感，還真的是有點難度。」

此外，今年新北歡樂耶誕城也首次推出網路活動，「樂高小學堂」邀請創作出龍山寺模型的樂高達人大黑白，設計五款結合新北地景及耶誕元素的耶誕城限定樂高模型，像是女王頭、淡水紅毛城等，並透過網路影片示範如何組裝。「耶誕尋寶趣」邀請民眾一同到耶誕城尋寶，完成指定任務，就有機會獲得限量樂高盒組。另外還有「耶誕同樂繪」、「尋找桑塔熊」等線上活動，民眾只要完成任務，即至市民廣場服務台兌換小贈品，每日限量100份。

另今年還推出以「樂高X新北歡樂耶誕城」為主題的兩款限時動態濾鏡，民眾只要在IG濾鏡模式中搜尋「新北耶誕」或點選臉書濾鏡網址「https：／／bit.ly／3cZPg0s」 即可套用特效，上傳自己的耶誕城美照，跟大家一起分享在耶誕城的幸福時刻。