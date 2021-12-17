公投進入倒數，甫回到國民黨懷抱的立委傅崐萁，多日來在全花蓮縣走透透催票。傅崐萁今天再度喊出，藍軍沒有分裂本錢，務必大團結才能重拾民心，守護台灣下一代子孫幸福未來。

傅崐萁強調，如果失去了公投一役，將很難找回廣大的民意，國民黨就沒有2022跟2024，希望喚醒所有藍軍政治人物或台灣的政治人物，必須為我們下一代的子孫幸福著想。

傅崐萁繼昨(17日)在臉書發表溫情喊話，文中寫到，各位兄弟姐妹！一夜輾轉無法入眠，各縣市回報的情況！非常非常的艱難艱困。民進黨以所有國家資源，加上全黨強勢軍令與提名紅利打一場原本逆風而襲並不樂觀的公投戰。

傅的臉書還説，但全黨（民進黨）不但以總統大選規格，且以生死存亡關頭的態度，地毯式的組織戰割喉戰發揮到極致，完全沒有法紀與人性的約束，只有輸贏存亡的拚戰。

傅崐萁也語重心長表示，2024民進黨最熱門的鄭文燦，也不會因為身為桃園市長而挺身反對三接對抗黨中央！反而更堅定支持「四項都反對」團結一心 強力對外。

他痛心指出，2020民進黨勝選後倒行逆施，兇殘程度猶遠超過2016的四年執政。他目前看不到2022與2024，因為此次公投，民進黨所有最大的「重傷害穴位」全部洞開！如果國民黨因為自己內部步伐的錯亂而造成失敗，依然無法伸張民怨，結果將無法想像！

因此，傅崐萁疾呼，各選區的動員投票在這闢鍵的時刻！決定最後的輸贏結果，各位兄弟姐妹加油。

傅崐萁與縣長徐榛蔚為這幾天下鄉中南區宣講，與同黨的副議長潘月霞、鄉鎮長及代表等人遊街，迎來鄉親滿滿的熱情與支持！

傅、徐兩人今天會同議員林宗昆、徐子芳、吳東昇、李秋旺等議員、花蓮縣市民代表會副主席李振偉、市民代表江如玲、楊哲豐、黄達祥、蔣邦法等同志，上午在花蓮市遊街，晚上六時起在市區金三角宣講，為四大公投做最後衝刺。