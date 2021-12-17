高雄榮總婦女醫學部醫師李如悅、侯詠齡示範「子宮托」置入位置及原理。（高雄榮總提供／袁庭堯高雄傳真）

37歲的王小姐生完第一胎隔天便發生3到4度的子宮脫垂，持續3週未改善，求助高雄榮民總醫院婦女醫學部，經醫師評估不適合開刀治療，建議使用「子宮托」，4個月後成功改善症狀，回復正常的生活品質，也有信心規劃再生第二胎。

高雄榮總婦女醫學部醫師李如悅、侯詠齡指出，高齡女性或孕婦產後常見子宮脫垂，導致頻尿失禁或解尿解便困難，改善得靠凱格爾運動或手術治療，「子宮托」置入術為保守療法，適合懷孕、產後或是高危險群的病人採用，可安全改善惱人症狀。

女性生產的損傷或是老化的過程造成荷爾蒙改變、膠原蛋白大量流失，會導致骨盆肌肉及韌帶的支托力喪失，造成子宮脫垂，甚至會造成膀胱脫垂、直腸脫垂，在陰道前壁或後壁可觸摸到脫垂物。子宮脫垂也好發在正值生育年齡，體重過重、產後子宮復舊不全的孕產婦。

侯詠齡表示，子宮脫垂對泌尿系統的影響，包括頻尿、急尿、夜尿、尿失禁，或是解尿困難需用力排尿、解尿延遲、或有殘尿感，也會導致解便不順、便秘等症狀。

子宮脫垂依嚴重程度分4級，第1度為子宮脫垂到陰道中間位置，大約位於陰道一半。第2度為子宮體已經脫垂到陰道中，子宮頸未突出陰道外，但稍微用力即可在陰道口中看見子宮頸。第3度為子宮體在陰道中但子宮頸突出陰道口超過1公分。第4度則是整個子宮和子宮頸都突於陰道口外，陰道也有可能由內向外翻出。

侯詠齡分析，「凱格爾運動」適用於輕度脫垂或是己接受手術治療的病人，「陰道雷射」適用於輕度脫垂及輕度尿失禁病人。「手術治療」用於骨盆底重建手術或是陰道壁修補手術，「保守治療」如置入子宮拖，適合懷孕、產後或是高危險群的病人，支撐後復原情況則視體質而定。

李如悅表示，子宮托依脫垂、適應度不同，有環形、骰子形或托盤形多種選擇，需定期取出清潔，每年皆需更新。但未經治療的嚴重陰道萎縮的患者、不明原因的陰道出血、骨盆腔發炎、異常子宮頸抹片結果、失智症且沒有可以追蹤的方式，以及已經預期不遵從的患者則不建議使用子宮托。

王小姐改善子宮脫垂的症狀後想生第二胎，但又擔心再發生相同症狀，侯詠齡建議以凱格爾運動預做準備，屆時就能降低第2胎懷孕生產對骨盆底肌造成的壓迫。