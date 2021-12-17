17日信義鄉衛生所率先建置完成啟用，22日仁愛鄉的遠距門診也將跟進啟用，未來每月的第二周星期一與第四周星期五上午8點半至下午11點半都能享有遠距醫療專科服務。(衛生局提供／吳建輝南投傳真)

南投縣政府為改善偏鄉醫療環境，使偏鄉地區民眾獲得更好的醫療照護，向中央爭取信義、仁愛2衛生所納入納入衛福部「遠距醫及健康照護服務建置計畫」，獲得220萬元補助，17日信義鄉衛生所率先建置完成啟用，22日仁愛鄉的遠距門診也將跟進啟用。

仁愛鄉、信義鄉居民期盼已久的「遠距醫療專科門診」終於啟用，17日縣府秘書長洪瑞智、健保署科長賴大年、衛生局長陳南松、竹山秀傳醫院院長謝輝龍，以及負責遠距醫療5G網路設備的遠傳副總李裕泰等人都出席遠距門診啟用揭幕。

信義鄉衛生所主任史皓偉表示，偏鄉醫療缺乏專科門診設備與醫師，也因此降低民眾就醫的意願，因此耽誤黃金治療時間，先前就有1位80歲的奶奶臉上長出小紅痣，一直長到快2公分大還不敢就醫，後來被勸說下山治療，確診為皮膚癌，如果能及時治療就能減少切除面積，現在有了遠距醫療門診，相信能大大增加民眾的就醫率。

洪瑞智表示，感謝衛福部、健保署對南投偏鄉醫療的重視，補助南投仁愛、信義兩個鄉鎮，另外也要感謝長期支援信義原鄉偏遠醫療服務的中國醫藥學院、竹山秀傳醫院的協助，更促成這項遠距醫療專科門診的建置與開辦，還有衛生局同仁、衛生所醫療團隊的付出。

衛生局表示，目前原鄉「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」提供衛生所所欠缺項目，像是耳鼻喉科、眼科、皮膚科等專科門診，未來都能透過視訊的方式與醫生遠距共診，提供民眾急迫需要灣科醫師醫療或急診治療，未來每月的第二周星期一與第四周星期五上午8點半至下午11點半都能享有遠距醫療專科服務。