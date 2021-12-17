台北、桃園2防疫旅館都出現群聚感染情形，指揮官陳時中17日表示，7名原先列在境外移入個案將改判本土，其中包含6位桃園及1位台北個案。桃園防疫旅館8名確診者中，7位病毒株相同，其中有6確診者的6樓一定是群聚，判定是環境因素。至於台北防疫旅館的基因定序也出爐，醫療應變組副組長羅一鈞指出，判斷是由美國入境的個案傳染給柬埔寨入境的鄰近旅客，同樣屬於群聚感染。

台北市副市長蔡炳坤17日指出，可能是開門取餐時短暫空氣接觸導致感染。陳時中則說，取餐感染的可能性低，但也不能排除，呼籲要注意排風的問題。

至於桃園防疫旅館7名確診者都是感染Delta，分別位於防疫旅館的6樓及8樓，其中一名自越南入境的個案，發病時間最早被認為是「可能感染源」；另還有一名5樓確診者研判是確診者復陽，但病毒含量太低，無法基因定序。

陳時中表示，環境傳染可能性相對高，例如工作人員收垃圾的時候戴手套，因為手套的隔絕工作人員沒有被感染，但可能手套有觸摸到病毒，後續又摸了門把等處，造成之後送餐人員也觸摸到，間接的感染，如同醫院中禁止戴手套按電梯一般。

另，17日公布的境外移入確診者包含在PCR檢測結果出爐前搭機前往澎湖的漁工，發言人莊人祥表示，個案是結束自主健康管理後，雇主要求自費做PCR採檢確診，研判屬於舊案。陳時中也說，雇主並沒有違規的情形，且個案ct值高對社區影響並不大。