現場機車上插著投下同意票旗幟。（洪靖宜攝）

「四個都同意，毒豬滾出去」車隊遊行。（洪靖宜攝）

車隊遊行從議會路出發。（洪浩軒攝）

公投最後衝刺！中廣董事長趙少康南下參加民間鬥士團體發起的「四個都同意，毒豬滾出去」車隊遊行，現場約近百台的機車和車輛，插著投下同意票旗幟，或是高舉同意手舉牌，出發前趙少康表示今天藍營在各地大團結，沒辦法像民進黨能舉辦大型晚會，但要用熱情努力催出同意票。

由民間鬥士團體發起的「四個都同意，毒豬滾出去」車隊遊行，17日下午2點從高雄鳳山區議會路和光華路口集合出發，包含中廣董事長趙少康、高雄市議長曾麗燕、國民黨議會黨團等人現身響應，整趟遊行約4小時。

出發前，中廣董事長趙少康接受訪問時提到，今天自己到台南及高雄，馬英九在台北，朱立倫則在台中，大家北中南三路分進合擊，希望最後一天大團結能催出同意票。相較民進黨晚上將在台糖高雄物流園區後方空地舉辦晚會，他說，民進黨府院黨全面出動，花錢宣傳，國民黨什麼都沒有，靠著熱情努力，將公投內容訴諸民眾，因此有錢、蓋大舞台不見得有用。

而被問到是否擔心「南票北補」？他說，擔心明天北部天氣不佳，確實會影響投票意願，但還是鼓勵大家出門投票，因為這可能是最後一次公投，因為未來公投不綁大選，可能大家對於連署或投票都會沒興趣，希望這次是公投跟大選不綁的第一次，也是最後一次。不過，他說自己今天到台南感受到鄉親熱情，要蔡英文總統不要總覺得一定有南部票，相信南部民眾會明辨是非。

他也批蔡英文總統在臉書上騙人，他批：「臉書說我們反美豬，但我們是反毒豬，萊豬不是美豬，總統可以這樣嗎？另外，是遷離三接不要在藻礁，不是不建三接，完全弄錯主文，我覺得他是故意的，是誤導民眾。」，因此趙少康說：「如果大家對於蔡英文、民進黨這五年半的施政滿意，你就去投四個不同意」，但如果大家對民進黨很不滿意，不管是在經濟、在防疫在各方面，像這次桃園防疫旅館一案，就是擔心有破口影響公投，直到清空才爆發。

現場來參加遊行的盧姓婦人表示，一直以來的想法都認為，吃自己煮的最健康，所以她從20多歲開始，每天到菜市場買菜，三餐都是在家自己煮，但現在竟然因為萊豬進口台灣，連吃自己煮的飯菜，都要擔心是否有食安疑慮，以往丈夫最喜歡吃的大腸包小腸，現在連一口都不敢吃，她沒有支持哪一黨，只是覺得民以食為天，政府讓人民連吃頓飯都要擔心，她真的無法接受。

盧婦表示，自己已經快60歲了，會每天那麼堅持再累都要自己煮，就是希望讓全家人都可以吃得健康，讓她最憤怒的就是民進黨政府雙標，讓毒豬進口台灣，導致人民身陷食安問題當中，她覺得自己一把年紀了，吃毒豬就算了，但讓她最不捨的是就是自己無辜的4個孫子，為了家人的健康著想，她堅決反對萊豬進口台灣。