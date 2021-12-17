大聯盟目前處於封館狀態，各隊暫時無法進行簽約，而本季自由市場有多名大咖游擊手，現在還剩落磯「故事哥」史多瑞(Trevor Story)、太空人柯瑞亞(Carlos Correa)未確定動向，不過據《ESPN》報導，老虎封館前一度開出10年2.75億美元(約台幣77億)給柯瑞亞，但遭他拒絕。

Sources tell @theScore that the Detroit Tigers offered free agent Carlos Correa a 10 year, $275M contract of which Correa turned down.



Sources also say Correa is seeking a deal that would outdo Francisco Lindor's $341M deal with the New York Mets. pic.twitter.com/nwFsu1pjh2 — Tyler Milner (@tmilrealdeal) December 16, 2021

柯瑞亞在大聯盟官網排出的25位大咖自由球員中高居首位，可說是最火燙野手，11月初老東家太空人曾開出5年1.6億美元(約台幣44.55億)要簽回他，不過之後沒有下文，後來大咖野手席格(Corey Seager)、西曼(Marcus Semien)、拜耶茲(Javier Baez)都紛紛確定了下家，就剩柯瑞亞沒有動靜。

而老虎封館前端出了10年2.75億美元大約，結果竟被他拒絕，美媒爆料說他想要比大都會林鐸(Francisco Lindor)與球隊簽的10年3.41億美元(約台幣97.3億)還高的約，很明顯他季末目標就是「超級高薪」，此前席格(Corey Seager)以10年3.25億美元(台幣91.3億元)投身遊騎兵，已經是本季自由市場最長合約。

Carlos Correa turned down a monster payday from the Tigers. 😳 https://t.co/n5mi99u1tA pic.twitter.com/9R8yXyasCn — theScore (@theScore) December 16, 2021

但真有球隊願意給出超越席格、林鐸天價約嗎？目前以財力來說，或許只有洋基可能辦到，不過洋基與太空人為外界公認的世仇，加上柯瑞亞也曾是作弊醜聞中的一員，洋基有可能因此放棄柯瑞亞，轉而將目標放在史多瑞身上，同樣是明星游擊手，也許洋基能用更超值價錢簽下史多瑞。