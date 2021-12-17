推出就秒殺！他曬好市多絕版品 網驚：真的有人會買

一名男網友分享好市多絕版品「摩艾石像」，引發網友討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多絕版品超夯！一名男網友在臉書曬出自己過去在好市多購入的「摩艾石像」，表示當初紅到不可思議，一推出就被秒殺，引起網友熱烈討論，不少人驚呼原來這種東西真的有人會買！另也有不少喜愛摩艾石像的粉絲笑說，太可愛了，在家放一個超療癒。

一名男網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文分享，當初在2016年買到的摩艾石像如今已絕版，這一款有戴帽子的，其實已經算是第二代了，最早出的那一代是沒有帽子的，當初一推出就被秒殺，所以後來看到二代，而且只要3000多元，就立刻掏錢買了。

男網友指出，旁邊那支黑色的小摩艾石像則是後來酒商出的聯名款，雖然一瓶要價899元，但他最後還是忍不住買回家。

貼文引起摩艾粉暴動，不少人大讚很可愛，在家裡面放一個摩艾石像真的很療癒。「我家也有一隻放在院子裡面」、「好可愛喔」、「家裡放摩艾真的好療癒」、「我如果有自己的房子，絕對也要放一堆摩艾，真的好可愛」。

另也有網友驚呼，原來真的有人會買耶！部分網友還吐槽說，「大隻的上面感覺可以當石磨，磨豆漿之類的」、「如果是小的，類似鼻子可以抽取衛生紙的那種，我應該會考慮買；但這種大型的我就要考慮了，怕放家裡會招來不好的東西」。

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