▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

新北市14日上午發生一起機車擦撞事件，據了解，一名女學生才剛從公車下車，就遭到2名鑽車縫的機車騎士撞上，影片曝光在網路上後，網友爭論不休，有人認為騎士活該，也有人說公車沒靠邊停車就放人問題很大。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一支行車紀錄器影片，事發地點位於新北市，透過影片可見，該處路段為彎道，視角中有多輛機車行駛在前方，在經過一處路口後，前方的2輛機車疑似想鑽前方公車車縫，結果竟接續撞上一名下車的女學生，3人撞成一團，但影片的最後公車逕自向前駛，其中一名騎士也直接離去。

據悉，3人並無大礙，警方亦未接獲報案，詳細事發原因仍待釐清。影片曝光後，網友的看法不一，一部分網友認為鑽車的機車騎士問題很大，「再鑽嘛，水準低落的機車駕駛」、「再鑽阿，再快一點三個人要回子宮再鑽一次」、「後車肇事逃逸欸」。

也有網友認為，公車沒靠邊停，才使女學生剛下車就被機車撞，對此，則有網友認為是機車先鑽道，才讓公車難以靠向路邊停車，且該處為公車專用停靠格，有問題的不是公車。