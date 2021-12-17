富邦悍將高國輝相隔4年再度現身關懷盃，17日與統一獅高國慶同組搭檔監場、上棒球教室，高國慶細數近年取名為「高國」系列的名人後笑說：「叫『高國』的沒有一個是肉腳的。」

第28屆關懷盃今天進入第2天賽事，花蓮國福球場D場地的間場球員特別安排兄弟檔，首場比賽監場人員楊聖均、楊強森，第3、4場是董子浩、董子恩，第2場監場人員則出現一對假「高家兄弟」高國慶、高國輝。

這對假「高家兄弟」一同擔任花蓮光復國小與高市屏山國小之戰的監場人員。過去高國輝就有被錯認為高國慶的經驗，今天也被許多小朋友喊「高國慶」，讓高國輝苦笑說：「我們身形、背影真的有這麼像嗎？」高國慶則表示，過去國輝從羅改姓高時，比較常被問是不是兄弟，現在比較少了。

高國輝從旅美時期就開始參與關懷盃，把自身經驗傳承給後輩，但近年較少出席，上次參與是2017年，他表示，之前理事長林智勝就有在邀約，來看看小朋友，「其實關懷盃不只是看小朋友，也可以看一些學長，平時大家在場上是敵隊，來這裡大家也有更多交流的機會。」

前陣子母校光復國小才舉辦OB賽，高國輝也趁這時指導一下小球員，今天來到關懷盃「驗收成果」，「之前有提醒他們一些東西，希望他們不要忘記，但今天看來應該是有忘記，其實我覺得傳承的東西除了球員外，教練應該也要一起來聽，畢竟是他們最直接教導他們的。」