美聲歌后大百合帶來經典國、台語金曲。（謝瓊雲攝）

口罩國家對華新醫材董事長鄭永柱(右)是許多創新功能型口罩的發明家，與公益演唱會獲邀演出的勵志歌王阿吉仔在觀光工廠內參觀後合影。（謝瓊雲攝）

現場400位受邀的社區長者、榮家爺爺們沉醉在優美歌聲中。（謝瓊雲攝）

華新醫材董事長鄭永柱說，明年元月將要挑戰口罩金氏世界紀錄。（謝瓊雲攝）

蔡衍明愛心基金會主任周哲指出，基金會巡迴全台舉辦大小型公益演唱會，推廣敬老、孝順、參與志工服務等精神。（謝瓊雲攝）

旺旺敬老公益傳唱 彰化田中溫馨登場

蔡衍明愛心基金會、中國時報17日前進彰化田中華新MASK創意生活館，舉辦「讓爺奶成為心中的寶」公益演唱會，出席的演藝歌星輪番上陣演出，讓現場400名獲邀的長者志工們聽得如癡如醉，度過溫馨的午後時光。

今年5月本土疫情升溫，許多長者為避免群聚感染，無法如常社交活動，生活頓失色彩，9月底疫情降溫，蔡衍明愛心基金會攜手中國時報恢復公益演唱會活動，17日語華新醫材集團合辦演唱會；在地社區長者、田中榮家長輩們搭乘專車前來，彰化縣副縣長洪榮章、田中鎮長洪麗娜、縣議員蕭淑芬、許書維也專程到場聆聽。

演唱會邀請勵志歌王阿吉仔、金曲入圍歌手林喬安、台語歌姬邱芸子和美聲歌后大百合等輪番獻唱；一首首動人的國台語經典金曲，讓爺奶們彷彿走入時光隧道，沉醉在往日情懷。

特別的是，擔任暖場的Zola林覺慈吹奏數曲薩克斯風樂曲時，臉上一度還戴著華新總裁鄭永柱特別研發、榮獲發明獎金牌獎的吸食、吹哨口罩，透過隱藏開口，不必拿下口罩就能演奏，讓長輩們看得嘖嘖稱奇；每位參與的長輩也獲贈LED螢光燈筆、MOTEX鑽石型炫彩口罩等紀念品

彰化縣副縣長洪榮章說，彰化縣65歲以上長者超過22萬人，占全縣人口17％，王惠美縣長為了讓長輩們健康老化、在地安養，積極推動一村里一關懷據點，目前全縣589個村里已有300多個關懷據點、224處日照中心，也將在26鄉鎮市打造綜合型社福大樓，整合日照、托嬰和托老等多功能，也是讓長者休閒、健身，交流學才藝的會館，盼長輩們生活更加多采多姿。

鄭永柱表示，過去就曾受邀參加過蔡衍明愛心基金會舉辦的愛心公益演唱會，覺得很有意義，因此基於回饋社會，今年主動要求加場，盼讓田中地區的長輩們能就近欣賞經典金曲老歌。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁則代表旺旺集團董事長蔡衍明出席，他說，蔡衍明董事長對孝順敬老、扶老、志工服務等推動向來不遺餘力，盼透過公益演出，讓長輩們開心，也讓社會大眾體認及時行孝的重要；基金會每年在全台舉辦14場為志工而唱的大型演唱會，另有6場在機構、安養院的小型演唱會，今年受疫情影響許多室內活動取消，因此特別在田中的口罩觀光工廠戶外區，舉辦加場活動，盼所有受邀的長輩們都能度過一個輕鬆、愉快的周五午後。