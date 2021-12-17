元旦假期即將到來，勞保局提醒，如有員工於連假期間到（離）職，事業單位可利用e化服務系統，線上預辦勞、就保之加（退）保，或於假期過後第一個上班日，填表申報加（退）保並檢附到（離）職證明，即可更正勞工於到（離）職日加（退）保。 依規定，投保單位應於員工到（離）職之當日，填具加（退）保表寄送或親送勞保局。惟如員工到（離）職日適逢國定假日、週休二日、颱風放假日或夜間到職，無法於到職當天辦理勞、就保加（退）保，可於假日或夜間到（離）職之次日申報加保，並檢附到（離）職證明送勞保局，其勞、就保加（退）保生效日可以更正自到（離）職當日生效。 又為使投保單位申報作業更便捷及彈性化，勞保局「e化服務系統」自109年起，即開放投保單位可線上預辦加（退）保作業，可於勞工到（離）職、入（退）會或到（結、退）訓之日起前10日內辦理。故如勞工已確定於元旦假期2021年12月30日至2022年1月1日期間到職，事業單位可於2021年12月21日至29日期間線上預辦加（退）作業。 勞保局e化服務系統（網址： https://edesk.bli.gov.tw/aa/)提供各式申報及查詢作業，網路單位還可於10日內預辦加（退）保，服務功能持續擴增。竭誠歡迎投保單位註冊使用，即可享有24小時全年無休、安全便利且更為即時之線上服務。