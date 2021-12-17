30歲「學霸港姐」麥明詩是2015年港姐冠軍，因為她有美貌又有頭腦，不僅有英國劍橋大學法學士學位，當年中學會考得到十優佳績，又被稱作「十優港姐」。近年她將重心放在演藝圈外，但不時會回來客串演戲，近日她參加網劇《逐流時代》拍攝，15日和劇組同仁補過11日的生日，可見穿著低胸裝的她開心低頭吹蠟燭，但似乎微走光露出內衣黑影，相當性感。

麥明詩2年前宣布淡出演藝圈，但不會完全引退，她覺得在演藝圈這4年跟外界脫節，想要回到一般社會中享受真實人生，和經紀人的合約也從長約改為一年簽一次約，之後她回歸法律專長本行，進入跨國公司擔任商業顧問，先前她更曬出自己OL裝扮的電梯自拍照，寫下：「偶爾在公司到凌晨兩三點，離開時，寧靜，空無一人，舒一口氣，莫名的自由感，OL工作日常」。

麥明詩跟劇組補過生日，吹蠟燭時微走光露出內衣。（圖／翻攝自christylaiii IG）

看似人生完美的麥明詩，其實感情世界也有黑歷史，她與香港前大律師林作曾交往3年，男方後來跨足演藝圈、保險業，分手後林作去年傳出和女星裕美交往，而林作後來多次為了袒護現任女友攻擊麥明詩，寫下：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流」，而麥明詩後來被問是否後悔跟林作交往？她大方回應：「依舊是件我不後悔的事」。

本月11日麥明詩過30歲生日，當天她曬出自己換上比基尼在泳池邊的辣照，身材依舊性感火辣，近期她也兼差拍起網路劇，15日和劇組演員黎紀君、陳雅麗、麥子樂等人補過生日，工作人員友愛又體貼的為她補送上蛋糕，黎紀君等人也貼出照片，可見麥明詩穿著一件超低胸深V洋裝，頭上綁著馬尾，一低頭吹蠟燭東西半球便湧出，疑似內衣的黑色陰影也相當搶戲，引來網友大讚美麗又性感。