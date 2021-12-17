群益證(6005)今（17）日舉辦2022上半年投資展望線上說明會，剖析全球經濟展望及台股投資情勢。雖然在企業獲利成長鈍化下，使台股盤整機率升高，但集團預期整體景氣及資金行情仍偏多，走勢將維持緩漲急跌格局，高低點估落於15000～19900點間。

群益投顧董事長蔡明彥表示，主要研究機構多預期2022年全球景氣將持續成長，群益預估明年台灣經濟成長3.1％，主因基期墊高而較保守看待。全球通膨預期明年首季見頂，但明年全年普遍仍將高於疫情前，且僅有美國預估維持在政策物標區之上。

而美國聯準會對通膨態度轉鷹，以目前數據判斷最快將在明年第二季展開升息，市場預期明後2年將各升息3次。不過，即使進入升息循環，全球利率仍處於低檔，而台灣銀行存放比創新低，群益認為「錢」進股市趨勢尚不致改變。

群益認為，台股今年在企業獲利高度成長下大漲，明年預期在企業獲利鈍化下，將使台股盤整機率高，預期高低點將落於15000～19900點間。其中，首季高點上看19900點，隨後在第二季拉回下探15000點後震盪回升，第四季高點上看16500點。

主要利多方面，群益認為包括美國經濟加速成長資金寬鬆，推動美國科技股再創新高，5G應用擴大、電動車高成長、外資有機會重新加碼台股推升指數創新高等。而以殖利率4％估計約平減指數750點，代表指數實質上已超越2萬點大關。

利空方面，群益認為應注意科技產業供應鏈失衡供給過剩、庫存攀升、中國大陸經濟政策衝擊全球化，資金派對到頂，股市泡沫破滅、兩岸關係惡化衝擊持股信心等。同時，隨著去年以來因疫情受惠的科技產業股價漲勢鈍化，股市追價意願將明顯降低。

群益表示，明年可能影響全球經濟成長或加劇政治緊張的因素，大多與中國大陸有關，而美國聯準會採取動態模式推動升息緊縮貨幣政策，對市場的影響多空論戰，但長期低利率環境已創造龐大資產泡沫與瘋狂投機行為。

群益認為，目前的泡沫型態類似過去的鬱金香投機、dotcom投機，由新發明、新憧憬加上龐大資金動能創造，必須注意當市場泡沫破滅時，經濟數據完全沒有預告能力。由於多空因素複雜，建議明年投資策略應秉持「3O」原則。

首先為「打開眼界」（Open eyes）。群益表示，股市多頭行情與市值巨擘股價上漲互相輝映，科技巨擘市值爭霸戰延續至明年。而全球同步化範例就是蘋果業績來自全球、通膨與能源危機亦為全球性議題，全球貨櫃航運股公司股價相關性便大於指數漲跌影響。

其次為「打開心胸」（Open heart）。由於投資評價方式持續演化，有些仍無法明確歸納漲跌原理，如比特幣價值、元宇宙商機。且公司價值隨著經營者策略不同，股性也會改變，績優股可能衰退、轉機股也有機會獲得成功，族群類股輪動時有時無、不可盡信。

最後是「開放心態」（Open mind），群益認為台積電與國際大廠合作的開放心態，並以鉅額先進投資回應競爭壓力，投資上應對利多利空維持開放心態，連續利多的投資風險高，系統性風險反而隱含超額報酬機會。