陽明山擎天崗去年發生50隻水牛集體暴斃事件，當時有「水牛伯」稱號的立法院長游錫堃也到場視察，監察院今公布調查結果，多名委員質疑陽明山國家管理處未審慎評估，就砸公帑設圍籬，過程過於輕率有疏失，因此提案糾正。對此，國民黨台北市議員耿葳表示，此案最後證實水牛確實是被餓死，元凶就是圍籬。

對於監院決定糾正陽管處，耿葳表達高度認同，她表示，該案是由民眾向她告知後舉報，並要求台北市動保處主動介入調查，最後證實水牛是被餓死，主因指向水牛被刺網圍籬圍在那僅為42公頃的草地。

耿葳說，除範圍內草糧不足，加上當時擎天崗上日照不足，導致草糧養分缺乏，讓牛隻長期處於營養不良狀態，才會活活餓死。對於刺網圍籬設置欠缺完整的規畫，這是行政單位應徹底檢討改善。監委能重視動物生存權並對行政部門予以糾正，絕對是國家尊重動物生命的展現。

民進黨台北市議員陳怡君則說，游錫堃非常關心陽明山水牛的狀況，也多次親自前往進行了解，並要求市府及中央政府相關單位立即著手改善。她對於監院的處置表示尊重，也希望陽明山的水牛未來移居及安置狀況能夠獲得改善。

陳怡君表示，市民對於維護動保這一塊不遺餘力，未來也會更加強監督，捍衛動物的權利，希望陽管處可以記取這次的教訓，未來避免再發生類似的憾事。

陽管處則解釋，設置刺鐵絲圍籬係基於安全，當時尚無牛隻相關活動及棲息資訊，後續已依跨專家、學者意見檢討拆除，同時也啟動牛群健康監測計畫與生態調查研究計畫，符合監察院指示應從國家公園宗旨、動物符址及文化景觀面向，審慎研議並進行相關研究。

陽管處說，因應冬季氣候可能不佳，參考去年專家建議的人道救援機制後，已於今年11月起完成設置營養補給點，並備妥乾草、舔磚，及和大型動物獸醫師合作，隨時進行醫療緊急救護，現也在擎天崗遊客最多之處設計護欄，相鄰步道也有設置告示牌、避牛樁，避免人牛衝突。