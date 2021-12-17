新北市長侯友宜日前在臉書發千字長文對1218公投表態，但內容卻還是未明確表態，引發熱議。就在投票前一天，侯友宜又在臉書發文，「明天，我一定會去投票，希望你也會去」。對於侯友宜的表態，中廣董事長趙少康到高雄參加遊行時表示「他的表態是非常重要的！」

中廣董事長趙少康今(17日)到高雄參加，由民間鬥士團體發起的「四個都同意，毒豬滾出去」車隊遊行，主動提及新北市長侯友宜市長在臉書發文，表態一定會去投票，趙少康說，侯友宜在大家的殷殷期盼之下，最後一天站出來了，他的表態是非常重要的。

趙少康說：「新北市是最大的直轄市，他又是藍軍最大的諸侯，他願意在最後一天說明天一定去投票，對很多人是很大的鼓舞，也希望因為侯市長的登高一呼，包含新北市的民政局長、區長、里長都要通知民眾，不是宣傳替國民黨，而是宣傳明天去投票，不管你支持或反對都要去投票。」

他提及，如果各位不投票就是支持民進黨，很多人說不去投，但如果不支持民進黨就更要去投票，趙說，這次公投有些複雜，所以各里幹事應該出來替里民宣導告訴里民什麼意思，這也是市政府的責任，政府應該鼓勵民眾踴躍投票，同時要效法侯友宜，他最後結論：「我覺得，侯友宜今天的表態是非常重要的！」