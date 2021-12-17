屏東縣副縣長吳麗雪（左）呼籲入境居家檢疫民眾，務必遵守防疫規則。（林和生攝）

因應農曆春節前入境人潮，屏東縣政府整合相關局處，啟動防疫專案，共提供5家防疫旅館、394間客房，截至目前已有578名旅客提出申請，為避免出現防疫破口，縣府春節期間將加強稽核居家檢疫者，若違反規定，最高可罰40萬，呼籲民眾切勿以身試法。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，依據中央流行疫情指揮中心規定，返台民眾有3個檢疫措施可供選擇，根據過去防疫經驗，民眾返家一人一室居家檢疫，最容易出現違規行為，因此針對選擇此方案民眾將啟動聯合查核機制。

屏縣府將超前部署，由民政處召集衛生局及警察局，在入境民眾返家隔離前，先至居家檢疫者處所會勘，同時查核同住家人是否符合入境填報資料，及是否完成2劑新冠疫苗施打，如查核環境不符合一人一室，將嚴格禁止返家檢疫，會由交旅處協助防疫旅館房間安排，或由衛生局申請集中檢疫所安置。

根據統計，入境民眾回到屏東高峰期為明年1月3日至18日，居家檢疫者其中有26人選擇Ｂ方案、117人選擇C方案，吳麗雪直言，因為這段時間適逢農曆春節，考量國人有走春拜年習俗，因此不斷呼籲居家檢疫者主動提醒親友，這段期間不要來家裡串門子，否則依法最高可罰40萬元。

至於居家檢疫者若違反居家檢疫規定外出趴趴走者，則依情節加重將處罰10萬至100萬元，針對選擇方案C卻提供不實新冠疫苗接種證明，可罰15萬元，並涉犯偽造文書刑責，吳麗雪盼民眾勿以身試法，也要求民政單位要落實關懷及查核。