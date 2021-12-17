后里圳寮工業區聯外道路銜接甲后路遲未打通。（陳淑娥攝）

后里圳寮工業區聯外道路銜接甲后路遲未打通。（陳淑娥攝）

台中市后里圳寮工業區聯外道路銜接甲后路多年來遲遲無法打通，立委楊瓊瓔服務團隊17日前往會勘，台中市建設局及經發局允諾優先爭取提報內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，粗估總經費約1.2億元，若一切順利，最快2023年可完工，屆時讓后里圳寮工業區交通更便利，解決當地交通瓶頸。

市議員陳本添指出，后里車站西側工業區於1980年畫入都市計畫，1983年完成解編，並納編為都市計畫工業區，目前有住宅、工廠及后里國小坐落乙種工業區用地，歷史的共業市府應想辦法解決，尤其圳寮工業區東北側聯外3-3-12公尺都市計畫道路前後路段銜接甲后路1段136巷還未打通，市府應拿出魄力開路。

當地后里里里長楊春明強調，圳寮工業區東北側聯外3-3-12公尺都市計畫道路前後都沒有路，影響廠商進駐開發，且也嚴重造成當地交通瓶頸，未來若完成後可完善區域交通路網，將道路系統達到引導分流之效，讓圳寮工業區交通更便利通達。

經發局專委謝公耀及建設局科長吳欣倫皆表示，后里圳寮工業區至今尚有多條聯外道路未開闢，市府會針對瓶頸路段，並以土地容易取得、無拆遷問題道路優先規劃排序處理，但因道路開闢工程經費龐大無法獨立負擔，後續將優先提報爭取內政部營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，並請立委楊瓊瓔協助向中央爭取經費。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，「路開到哪，經濟就到哪」，圳寮工業區聯外道路打通後續將由建設局規劃辦理道路範圍用地取得，初估東西向未打通道路約240公尺、南北向未打通道路約510公尺，前後二路段全長約750公尺，用地徵收費用8000萬元，工程費4000萬元，預定明年初先辦理規劃及明年底前完成用地取得作業，倘土地能協議價購取得，最快明年底開工，2023年6月底可完工。