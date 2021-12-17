4大公投明日登場，各陣營衝刺拚拉票，台北市長柯文哲17日於臉書怒斥，批蔡英文總統「帶頭欺騙人民」，其臉書所發的圖卡竟將反萊豬扭曲成反美豬，根本公然說謊，他直言公開透明是民主基礎，正直誠信是進步根本，政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主。

柯文哲稍早在臉書發文，指他看到網友轉傳蔡英文臉書所發的圖卡，上面竟然寫著「反美豬公投不同意」，這是公然說謊，因為根據公投主文「你是否同意政府應全面禁止有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」哪裡有美豬2個字？身為總統怎可以帶頭說謊，把反萊豬扭曲成反美豬？

台北市長柯文哲為反萊豬公投槓上蔡英文總統。（摘自柯文哲臉書）

柯文哲批評，政府不要製造謊言欺騙人民，這是在羞辱民主。從中央政府開放萊豬進口開始，他的立場一直很清楚，就是源頭管理、明白標示，「我們作為買方，當然可以要求賣方在屠宰前3天停止餵食含有萊劑的飼料，讓萊劑可以代謝掉，把危險降到最低，再加上商品標示，讓人民可以自由做選擇，問題就解決了。但是民進黨政府卻用了最糟的一招，故意製造對立」。

「不只把反萊豬綁上反美大旗，還開始各種情緒勒索，說反美豬進口將對台美關係造成傷害，會害台灣無法加入CPTPP」，柯文哲說，民進黨花5800萬，在全台灣辦2100場造勢活動、公然製作梗圖欺騙人民、就算被罵行政不中立，也要用政府的資源反對公投。他們相信，只要錢花下去，沒有他們辦不到的事情。

最後，柯文哲說，公投進入倒數，他希望大家要和親友討論這些重大議題，然後明天要出來投票。這一票，不是為了效忠某個政黨，不是為了抗中保台，「這一票，是你為你自己而投。」