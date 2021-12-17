韓劇《某一天》即將在本周播出最後結局揭曉真兇，主演金秀賢、車勝元接受friDay影音專訪，金秀賢在戲裡受盡委屈，被誤解、誣陷、裸體受檢還不夠，甚至還被霸凌、動私刑，堪稱出道以來最「燃燒生命」的演出，被問到「之後想嘗試什麼角色」時，他表示，希望下部作品能演個類似富家子弟，身心都輕鬆自在、沒有遇上太多意外事故的角色。

2位男神也玩起了五字問答、快問快答，展現與劇中完全不同的歡樂氣氛。被問到要在愛情片與動作片中2選1時，車勝元毫不猶豫選擇了動作片，並解釋道最近很想拍動作片是因為想趁上了年紀之前趕快拍，怕以後年紀太大在拍的時候會骨折，雖然上了年紀後拍愛情片的機會也會比較少，但相較之下要拍動作片的難度更高。一本正經地說出搞笑答案，讓金秀賢都忍不住笑了出來。

再被問到「一天沒有手機VS一天不能說話」，車勝元先是自認「2個都做不到」，最後選了「沒有手機」，理由是「除非把我嘴巴縫起來，不然我沒辦法不說話」，立即被金秀賢吐槽「但前輩你很常滑手機耶」，讓車勝元趕緊強調「硬要選的話」，金秀賢則開朗地説「如果只有1天的話我2個都做得到」，理由是「只要用電腦就好了」，機智的說法也讓車勝元直呼「那用別人的手機就好了啊」。

此外，訪談中還聊到了「覺得在拍攝過程中最可惜的是什麼」，2人一致認為劇中不是在法庭，就是在拘留室之類的地方見面，在空間上太受限，都沒有能一起好好吃個飯，因此覺得很可惜。該劇每週五、六晚間11點在friDay影音播出。