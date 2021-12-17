台積電最大客戶是蘋果毫無懸念，華為的海思晶片原本名列第二，去年第二季因美國禁令不再出貨給華為後，台積電前幾大客戶重新洗牌。據外媒報導，台積電總營收中，蘋果占比高達25%以上，穩坐第一大客戶，聯發科占5.8%居第二，之後排序為超微（AMD）、高通和博通。

Digitimes援引美媒報導指出，台積電前十大客戶中，蘋果對其營收占比高達25.93%，可見依賴程度相當高，且蘋果所貢獻的營收占比仍持續增加。

排在蘋果之後，另外九家客戶及營收貢獻占比依序為：聯發科占5.8%、超微（AMD）占4.39%、高通3.90%、博通3.77%；排名六至十為輝達（Nvidia）占2.83%、Marvell占1.39%、意法（STM）占1.38%、亞德諾（ADI）占1.06%、英特爾（Intel）0.84%。

日前傳出英特爾希望在未來2～3年爭取更多台積電先進製程產能，但目前占比僅為0.84%，勉強擠進前十，而華為海思已從榜單中消失。

據2019年數據顯示，當時華為曾是台積電第二大客戶，營收貢獻占比達到14%左右，蘋果占比約23%左右，隨著華為被美國加碼制裁，蘋果、聯發科及AMD等大客戶，很快填補了原本華為空出的產能。

過去下單台積電相當龐大的輝達、高通，由於成本考量及分散下單風險下，將部分訂單轉給台積電競爭對手三星，因此難以再像過去擠進前三名。

報導指出，對台積電而言，7奈米以下先進製程，用得起的客戶越來越少，大部分客戶都停留在7奈米，5奈米以下大客戶只有蘋果、聯發科、高通、AMD、NVIDIA、賽靈思，以及跨界的谷歌和特斯拉等大廠。

至於台積電還沒量產的3奈米，客戶就更少了，除了蘋果外，英特爾將是第二家採用3奈米製程的大客戶，且對於產能相當急迫，預期未來1～2年內，英特爾有望躋身台積電前三大客戶，並成為獲利主力之一。