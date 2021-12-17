公投前一天，民進黨台南市黨部「1218四不公投」車隊，17日以「民主大隊接力」的方式進行掃街，車隊上午在新營黨部集結出發後，各區立委、民代相繼接棒宣傳「4個不同意，台灣更美麗」，進行最後的衝刺，希望衝高4個不同意的投票率。

市長黃偉哲、立委賴惠員擔任第一棒站上車隊後，從新營區出發到達下營區，由市議員陳秋宏接棒；市黨部主委潘新傳則於麻豆區加入車隊，在進入大北門區後由議員蔡蘇秋金在佳里區接棒；立委郭國文在西港區站上吉普車續衝公投投票率；中午議員陳秋萍在永康廣護宮接力出發，車隊抵達北區正覺寺後，議員陳怡珍議員、沈震東接力進入府城區；下午再由黃偉哲接下最後一棒衝刺到達勝利路，象徵台南一定會贏、台灣邁向大勝利。

此外，立委林俊憲林俊憲與市議員參選人周嘉韋，也在中西區、北區車隊遊行；立委林宜瑾則帶著市議員參選人朱正軒，在永康區黃昏市場掃街；立委陳亭妃更與市議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮等人，上午即在人潮車流量眾多的六甲頂路口大催票。

黃偉哲表示，針對1218公投，近日媒體頻頻出現藍營首長不同調的情形，台中市長盧秀燕認為燃煤空汙無法解決，如何讓三接遷離過關？新北市長侯友宜也指沒有核安就沒有核四，如何可以重啟核四？有鑑於此，呼籲尚未表態的民眾，12月18日站出來挺台灣，讓台灣能夠更有力，台灣可以走向國際。

潘新傳也說，連續5天的車隊宣講深入基層村里，讓更多民眾了解公投的重要性，明天就是公投日，緊急呼籲年滿18歲的青年學子，把握第一次可以決定台灣前途的機會，投下4個不同意公投票，「我們的一小步，是台灣邁向國際的一大步」，懇請所有國人團結一致，共同守護台灣。