亞東醫院本月15、16日連續發生醫療暴力事件，15日晚間精神狀態不穩定的林姓男子由母親陪同就醫，打針時林男情緒失控，揮打2名護理師；16日凌晨另位林姓男子因叫喚無反應，送往亞東醫院清醒後情緒激動，攻擊1名護理師。亞東醫院今（17日）發聲明譴責暴力，後續將陪同護理同仁報案及提供法律協助。

據了解，31歲林姓男子15日晚間9時50分許在母親陪同下至亞東醫院急診室就醫，護理師22歲李女、30歲許男欲幫林男打針時，林男突然情緒失控，擺脫護理師並朝一旁揮拳，許男臉部遭揮擊、李女則被打到背部，兩位護理師均輕微挫傷。

27歲林姓男子隔日凌晨3時許投宿旅社突然意識不清，由救護車送往亞東醫院，抵達急診室後逐漸恢復意識，突然情緒失控、強制拔除身上的儀器管線意圖強行離院，過程中腳踢護理師23歲鐘女的臀部，造成紅腫。

2起醫療暴力事件板橋警分局均派員到場，將待被害人完成報案後，盡速通知犯嫌到案。板橋分局表示，為維護急診室安全，員警每2小時巡簽1次，接獲報案且判定有暴力事件，立即調派警力查處，不會延誤，並依相關規定，依法嚴辦。

亞東醫院今發聲明表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力行為發生，會給予受傷護理師最大的支持與關懷，目前正在協調護理師時間由醫院法務專員陪同至警局完成筆錄程序，並依護理師需要提供後續法律與經濟支持。