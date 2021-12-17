孫協志在錄《飢餓遊戲》5周年紀念單曲編曲時表情很投入。（中視提供）

峮峮首進錄音室歌聲被讚很可愛。（中視提供）

許孟哲是《飢餓遊戲》5周年紀念單曲編曲饒舌擔當，歌詞也一手包辦。（中視提供）

「豆花妹」蔡黃汝表示能和《飢餓遊戲》3帥出單曲，很像是在作夢。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》5周年紀念單曲〈因為有你〉預計周日（19日）在節目中首播，從編曲、歌詞都藏有巧思。王仁甫透露歌名除了表達感謝外，還有一個諧音梗就是「我餵你吃東西」，將節目力拚勝利才能吃美食的核心精神也融入其中。

能和飢餓3帥一起出單曲，「豆花妹」蔡黃汝直呼：「很像是在作夢！」因為學生時期很喜歡看《少年特攻隊》，對她來說非常不可思議，「3人平常就像大哥哥，但站在舞台上他們就像是巨星偶像。」蔡黃汝也表示太常唱情歌，反而不習慣詮釋歡樂歌曲，自評70、80分。

王仁甫這次主要負責編曲，曲風呈現的是一種在Vegas，一群人出去歡樂的氛圍，「因為我覺得這是一種5個人一起出遊，有不同挑戰的感覺。」他表示歌曲其實暗藏許多彩蛋，會聽到他們在節目中的外號，仔細聽的話也會發現埋了一點聲音在歌曲中，「大家可以找找看」。許孟哲則是饒舌擔當，連歌詞也都一手包辦。

問到對哪位的演唱印象最深刻，大家異口同聲指向峮峮，王仁甫表示峮峮的笑聲很獨特，許孟哲認為峮峮的歌聲十分符合她的個性，「她的頻率就像平常散發的感覺一樣，讓人感覺很放鬆。」豆花妹則覺得峮峮的聲音很可愛。