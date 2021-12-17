年前海運出貨需求暴增，全球主要航線運價應聲全漲，航運股是否有機會再揚帆啟航，乘風破浪？資深分析師表示，現階段可以對抗升息壓力的只有低本益比以及高殖利率這2種股票，最具代表的就是航運股，尤其貨櫃三雄，這兩天沒有大漲是為了攻萬八而保留實力。

台股今(17日)收盤在台積電擺尾急拉下，站上17800點關卡，以17812.59點作收，萬寶投顧總監蔡明彰指出，下一個目標將是挑戰萬八關卡，美國聯邦準備理事會(Fed)雖然是鷹派立場，但也算利空出盡，至少QE退場前不升息，意謂至少安全時間到明年3月，也就是說，還有3個月的時間，這對多頭來講已經足夠了，他樂觀看待18034點的歷史高點將可望突破，預估在明年元月中旬、尾牙行情之前，甚至可以看到18500點的目標價。

蔡明彰也提醒，依照過往的過往經驗，當美國密集升息時，例如從Fed釋出的最新利率點陣圖來看，明年預計升息3次，如果是真的，明年台股一定會大幅震盪，可能上去、又大幅下跌，因此，在轉折之間要謹慎操作。

面對台股恐大幅震盪的挑戰，蔡明彰指出，只有2種股票可以對抗升息壓力，一是低本益比、一個是高殖利率，而盤面上低本益比、高殖利率的代表就是航運，尤其貨櫃三雄，16日是只有長榮表現，今日則換陽明、萬海收紅，主要是為了保留實力，因為17800點突破後，還是有壓力，距離萬八僅剩200點，且今日公布的上海集裝箱指數(SCFI)持續上漲，看好航運仍會有表現機會。