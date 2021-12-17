受到新冠病毒，以及美國聯準會準備減債與考慮升息影響，大型科技類股和旅遊相關族群雙雙走弱下，午盤時跌勢加劇，17日日經指數收28545.68點，跌520.64點或1.79%，兩萬九暫時失守。東證收1984.47點，跌28.61點或1.42%，也失守兩千點。

松井證券認為，17日日股會跌，是因為聯準會顯露鷹派一面，資金未來將緊縮所致。但16日上漲，則是放空的被軋要趕緊回補。年底封關即至，市場應該是趨於謹慎操作。

日股的科技類股大跌，東京威力科創跌3.18%。另外，空調製造大廠大金工業跌2.59%，軟銀也跌2.87%。

旅行相關族群受到日本發現Omicron病例影響而疲弱，航空公司表現疲弱，全日空跌0.85%，日航也跌1.77%。同時，迪士尼樂園的營運者Oriental Land更是下跌4.4%。

東證核心30中，三井物產漲1.01%，7&i控股漲1.07%。相反地，光學儀器製造商豪雅，則是大跌5.23%。