由亞馬遜支持的電動車新創公司 Rivian Automotive周四宣布，為了擴大產能，Rivian將斥資50億美元，在喬治亞州建造其在美國的第二座組裝廠。

自上個月上市以來，Rivian在周四首度公開揭露財報，其第三財季淨損為12億美元，相當於每股虧損12.21美元。調整後的營業虧損為7.76億美元。自9月起開始交付第一批電動車之後，Rivian第三財季終於實現營收100萬美元。

惟該公司表示，2021年的產量可能較全年目標1200輛短少幾百輛，而其預購數量亦令部分投資人失望，受此打擊，Rivian周四盤後重挫8.79%，報99.30美元，稍早前一度跌近10%。

執行長RJ Scaringe在電話法說會上表示，在幾個月內推出3種不同的車輛並擴大生產，是一項非常艱鉅的挑戰。他提到公司面臨的的問題包括全球供應鏈緊缺、新冠疫情、勞動力市場吃緊，以及與製造電池模組相關的短期問題。Scaringe表示，Rivian將致力於提前擴產的時間表。

包括9月推出的皮卡和本周推出的休旅車，Rivian已經生產652輛電動車，並交付其中的386輛。該公司並表示這個月會向亞馬遜交付第一批電動貨車。

Rivian上個月在那斯達克市場上市，憑藉著直逼930億美元的市值，該公司成為今年全球規模最大的IPO案。

Rivian透過IPO籌集近140億美元，將投入未來的增長計畫。在此之前，該公司透過私募籌集105億美元，其主要投資人包括亞馬遜和福特汽車。亞馬遜擁有Rivian約20%持股，福特則持股約12%。

Rivian表示，其位在喬治亞州的新廠預計在明年夏天動工，並於2024年啟用，最初將自行生產電池，該廠最終估將招聘7500多名員工，年產能可望達到40萬輛車。

Rivian亦有計畫在歐洲和中國設廠。執行長Scaringe之前曾表示，Rivian預期到2030年底，年產能至少可達100萬輛。

目前在伊利諾伊州的工廠年產能預計為15萬輛，Rivian表示，到2023年，該廠的年產能將擴大到20萬輛。

Rivian周四並表示，截至12月15日，其在美國和加拿大的R1T和R1S預購量約為71000輛，較10月底公布的55400輛增加。但摩根士丹利分析師表示，這個新數字似乎只達到最低的市場預測。