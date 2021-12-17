游錫堃今接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑及訪問團成員，並頒贈國會外交榮譽獎章。(立法院長辦公室提供)

立法院長游錫堃（右）17日接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑（左），並頒贈國會外交榮譽獎章。（姚志平攝）

法國國民議會友台小組外交委員會議員杜瑪17日拜會立法院時，胸前別著「我是台灣」名牌。（姚志平攝）

法國國民議會友台小組主席戴扈傑今率訪問團會晤立法院長游錫堃。對於法國國會參議院及國民議會日前通過友台決議案，支持台灣參與國際組織，戴扈傑表示，法國日益發現台灣對於法國本身及在印太地區的重要性，該議案具有重大價值，希望能夠促進雙邊關係，也希望台法能加強合作，共創互利雙贏的局勢。

游錫堃今接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑及訪問團成員，並頒贈國會外交榮譽獎章。

游錫堃表示，這是3個月來，法國國會議員第二度組團來台；而當中國對台灣的文攻武嚇不斷的情況下，法國國會參議院及國民議會仍然陸續通過友台決議案，尤其法國國民議會11月29日首度以壓倒性票數，通過「台灣參與國際組織工作與多邊合作平台」決議案，支持台灣參與國際組織，這對與法國同為自由民主國家，而日夜遭受鄰國霸凌的台灣來說意義重大。

游錫堃指出，要鄭重感謝戴扈傑率團訪台，也要感謝國民議會所有友台成員，與正義站在一起，為台灣發聲，充分展現出與台灣共同維護印太地區和平穩定的意志與決心。

戴扈傑則表示，國民議會獨立於政府，上個月通過的決議文獲得壓倒性支持，9黨團有7個都投下贊成票；而這個決議案創造3個罕見，第一是國際性議題的決議案，第二是獲得如此壓倒性的朝野支持，第三是法國參議院與國民議會雙雙通過。

戴扈傑說，由此可見這個決議案具有重大價值，希望能夠促進雙邊關係，也希望台法能加強合作，共創互利雙贏的局勢。

此外，戴扈傑提到，法國特別關心健康議題，認為台灣有加入世界衛生組織的必要性，也期盼雙方加強教育及文化方面的合作。