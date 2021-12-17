近來有媒體報導指出，勞退基金獲利頗豐，平均每人可領上萬元，因此許多民眾頻頻撥打電話至勞保局詢問如何領取，讓勞保局人員接到手軟，但勞保局表示，新制勞退基金年度運用收益，為由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶，但要領取勞工退休金勞工應年滿60歲才能領取。

勞保局勞工退休金組組長楊佳惠說，近日由於有相關報導，許多民眾頻頻致電勞保局詢問，但分紅是每年3月會依前一年度收益、提繳金額等分配，「不是每個人都可以領到上萬元的收益分配」，而依勞退條例規定，領取勞工退休金勞工應年滿60歲才能領取。

「自提勞退是穩賺不賠」，楊佳惠提及，截至今年10月底為止，全體提繳勞退人數達724萬5165人、其中自提人數達81萬7998人，已占全體提繳人數11.29％，參與自提退休金除了可以累積更多個人退休金專戶的本金外，自提的金額每年也可以參與投資運用收益，請領退休金時還享有不低於依2年定期存款利率計算的保證收益保障，自提金額也可不計年提繳年度的薪資所得課稅。