2021金門海洋藝術季獲得熱烈回響，打卡抽獎吸引人氣，主辦單位金寧鄉公所今天抽出37位幸運得主，獎品有iPhone13、Air Prods Pro、Switch、Dyson吸塵器、吹風機、小米掃拖機器人、SHARP空氣淨化器。

金寧鄉公所配合縣府觀光處舉辦的2021金門海洋藝術季，掀起金門秋冬檔旅遊的熱潮，打卡就送有金寧鄉特色的紀念品及限量毛毯，今天下午的打卡抽獎，除大獎得主外，另還加碼30個小獎，皆大歡喜。

金寧鄉公所表示，此次活動共規畫10個地景藝術打卡點，包括金門和平紀念園區、古寧三營區W16據點、北山播音牆、北山海堤、湖下一營區、三角堡、雙鯉湖。

鄉長楊忠俊表示，金寧鄉擁有許多特色景點，透過活動的舉辦推出轄內隱藏版景點，吸引遊客及鄉親來到，有近千人參加抽獎活動。中獎名單將於金寧鄉公所FB粉絲專頁公布。民眾如有任何疑問，可撥打082-325610查詢。