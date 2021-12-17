范逸臣(左)與李銘順首次合作。(鏡文學提供)

初孟軒、李銘順、雷嘉汭。(鏡文學提供)

新秀演員雷嘉汭、初孟軒、陸夏 。(鏡文學提供)

《八尺門的辯護人》主要演員群照 初孟軒、范逸臣、雷嘉汭、李銘順、Trevyn、潘儀君、陸夏 。(鏡文學提供)

主要演員開鏡儀式合照 Trevyn(左起)、雷嘉汭、潘儀君、李銘順、范逸臣、初孟軒、陸夏。(鏡文學提供)

改編自「第2屆鏡文學百萬影視小說大獎」首獎作品的同名影集《八尺門的辯護人》，獲文化部110年度電視節目製作2000萬元補助及文策院「內容開發專案計畫」劇本開發支持，今（17日）開鏡。導演暨原作者唐福睿繼電影長片後首度執導影集，演員包括新科金鐘視帝李銘順及范逸臣、潘儀君、新秀初孟軒、雷嘉汭、陸夏。

《八尺門的辯護人》卡司組合是全新搭配，主要演員更是首次接觸他們沒詮釋過的職業。其中最引人注目首推男主角李銘順，《八尺門的辯護人》是他奪得金鐘視帝後的首部作品，特別挑戰「公設辯護人」職業，他不僅苦學相關法學規條與法庭常識，更感謝導演唐福睿分享多年律師心得，「幫助弱勢的公設辯護人很特別，兼具律師與公務員特質，這對我可說是很大的挑戰，壓力很大，必須下很多苦工。」

幕前形象一向帥氣瀟灑的范逸臣，此次在《八尺門的辯護人》嘗試從沒演過的遠洋漁船大副職業，為了符合每天風吹雨打海上男兒角色人設，范逸臣不僅跑到南台灣努力把自己曬黑，還加強特訓遠洋漁民各種海上專業技能，「2個月前就開始鍛鍊健身，變壯還要變瘦，然後還要進行紫外線曬黑展現成熟風霜，更到北海岸漁港田調研究漁民生活。」

最特別的是久違台灣影劇圈的潘儀君，她將詮釋法務部長陳令秋，善用情勢以及手腕在政治圈生存，她說：「這角色絕對是挑戰，作風特立獨行的法務部長，抽菸喝酒，不拘泥於世俗常規，重點還有『很大膽』的對手戲。」

年輕新秀演員初孟軒、雷嘉汭、陸夏此次各自演繹全新職業角色。初孟軒（曾演出影集《天橋上的魔術師》）飾演充滿正義感的法院替代役連晉平，「很感謝能有戲份吃重的演出，詮釋善良追求理想正義、經歷現實打磨而逐漸成熟的熱血男孩。」雷嘉汭（曾擔任電影《哭悲》女主角）則飾演外籍看護，「非常自立自強、令人心疼的女孩；很興奮能挑戰外國人角色與法律專業。」陸夏（曾演出電影《艾莉絲旅館》）飾演學習司法官李怡蓉，「雖然很溫柔聰明卻愛得很笨拙，為男友不惜一切，愛得無法自拔。」

導演唐福睿原為執業律師，因熱愛電影，考上公費至美國攻讀電影導演碩士學位，回台後執導親撰劇本的長片《童話世界》預定2022年上映，此次改編自己長篇小說《八尺門的辯護人》並親自編劇、執導。

他於開鏡儀式上透露：「八尺門的辯護人是極具野心的嘗試，除了主題外，製作上也面對各種挑戰，包含語言、選角以及場景等。不過我對於團隊深具信心，並期望利用自己法學與創作的專長，建立臺灣法庭戲劇類型的標竿。」

《八尺門的辯護人》以一樁外籍移工兇案為背景，描述為兇手死刑辯護的公設辯護人李銘順，帶領初孟軒、雷嘉汭組成三人小組，面對民意、政治、司法、財團、多元族群等各方壓力，於複雜人性和善惡矛盾中追尋兇案真相與司法正義。