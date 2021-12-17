小S（徐熙娣）全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》，日前釋出的精彩預告引網友熱烈討論，紛紛猜測來賓有誰，今（17日）公布的節目劇照中，小S語帶暗示說：「她跟邱澤會不會拍完戲之後…」是提前神預言邱澤、許瑋甯CP戀情發展，還是暗指另有其人，究竟是哪一位神秘大來賓的談話內容，讓小S發現事有蹊蹺向對方拷問：「你心中有什麼鬼是不是！」

《熙娣想聊》為呈現給觀眾最真實的內容，小S幾乎每一集都讓來賓「即興接招」，她大笑說：「每1集其實都有腳本，但那些腳本只是我用來騙來賓上節目的工具，攝影機一開機誰還管你腳本啊，當然是把最辛辣最犀利的話題拿出來拷問。」

對於重執主持棒，小S說在《熙娣想聊》中，觀眾會看到重量級來賓們被逼著回答「最不想回答的問題」，「反正這個節目裡的一切，都是我真正想做的，我不要作假，只要真實，所有的聊天內容都是最真實的！」

CATCHPLAY原創自製全新綜藝節目《熙娣想聊》12月23日起，每周四獨家在CATCHPLAY＋影音平台-台灣、印尼與新加坡3地同步更新上架。