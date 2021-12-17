美國大塞港推升運價攀新高，上海出口貨櫃運價指數SCFI今（17）日最新一週報價，美西線每40呎櫃上漲1.6％、至7419美元大關，東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價上漲漲幅7.3％、至1469美元，雙雙在本周續寫新高，帶動綜合運價指數SCFI同步創高！

上海出口集裝箱運價指數SCFI最新報價為4894.62點，周漲1.7％，歐洲線、美國線、近洋線全數上漲，除了美西線、東南亞線改寫新高，美東線漲幅也很驚人，每40呎櫃上漲3.1％、至10983美元，歐洲線運價每20呎櫃小漲0.07％、達7603美元，地中海線小漲0.2％、至7329美元。

法人表示，SCFI連6週走揚，反映塞港嚴峻持續支撐運價撐高，預估榮景至少將一路旺至農曆年前，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）第四季、明年1月營收獲利可期。

據Sea-Intelligence的觀察，目前塞港影響最大的是亞洲至北美西岸航線，每週有多達四分之一的運能遭閒置。隨著北美需求強勁和因此造成塞港，導致每周航班延誤、船期拉長、航班取消，這種趨勢在最近幾週惡化。