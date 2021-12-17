2021南投花卉嘉年華即將啟動，17日南投縣政府觀光處長陳志賢，與南投觀光大使高曼容一同宣布「戀戀花遊記」正式展開。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

活動當天也與國立臺中科技大學簽署大學社會責任計畫合作，未來將強化包括強化旅宿業、觀光遊樂業、觀光工廠、休閒農業區、休閒農場等從業人員職能，提升環境場域安全性。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

2021南投花卉嘉年華即將啟動，17日南投縣政府觀光處長陳志賢，與南投觀光大使高曼容一同宣布「戀戀花遊記」正式展開，陳志賢表示南投是冬季賞花旅遊首選，各地各色花卉將一路「盛放」到明年3月，歡迎全國鄉親一起到南投來，賞花、品茶、泡溫泉。

「2021南投花卉嘉年華」啟動，南投包括草屯、原鄉耶誕節、仁愛、信義、魚池等賞梅、櫻花祭等等，民眾除了可以賞花美景外，搭配南投玩很大消費滿200元就能參加抽獎，今年也請待在國內外選美屢獲佳績的南投觀光大使高曼容站台，推廣南投多樣化的花卉產業。

陳志賢表示，南投花卉的資源豐富多元，交通部觀光局每年都給予經費支持，補助縣府舉辦一連串的花卉嘉年華系列活動，除了在台一生態休閒農場有花卉主題展外，各鄉鎮還有特色的花海控窯、元香聖誕節等等活動，歡迎大家到南投吸收芬多精。

他說，今年花卉嘉年華將有2場主題日，分別是12月25日的歲末花卉派對、以及明年元月1日的新春花卉饗宴，除了精彩的藝文演出，民眾只要完成集章就能獲得專屬的明信片，而2天活動還有限量30份要價1199元的野餐組合，讓民眾在花海及草地內參加野餐派對。

活動當天也與國立臺中科技大學簽署大學社會責任計畫合作，未來將強化包括強化旅宿業、觀光遊樂業、觀光工廠、休閒農業區、休閒農場等從業人員職能，提升環境場域安全性，共同推動轉型為適宜各級學校推動戶外教育之場域，透過產官學合作，促進在地產業聚落及社區文化創新發展。