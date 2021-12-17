射頻晶片廠立積(4968)今(17)日舉辦技術高峰會，對面網通主晶片缺貨潮，立積坦言，「巧婦難為無米之炊」，若想要化解眼前的困局，除了等後續新產能陸續釋出外，他也點出，「外力」的介入也是關鍵，而所謂的外力，就是政府的介入。

立積業務行銷處副總經理黃智杰今就談到，短期以內沒有看到缺料舒緩，主晶片交貨周期約52周，相對手機、PC產業網通產業明顯受到排擠，立積主要就是WiFi路由器，整個晶片價格可能只落在10多元美金，相較動輒整套150~200美金出貨的手機、PC產品當然不一樣，完全就是一的價值鏈的擠壓效性，惟有隨著產能慢慢紓解，立積才有機會變好。另外，他也點出另一種可能，那就是有「外力」，即各國政府對基礎建設的布建上，不認為可以繼續讓交貨遞延所拖累，限制上游不能在用價錢決定出貨順序，但是如果在沒有外力發生之前，立積都會很辛苦，得熬下去，目前各方均看到明年第二季到第三季有機會好一點，相信新產能出來後就會好一點。黃智杰坦言，做通訊這麼多年，從還沒看過市場很熱、卻生意很淡，立積市占率在往上走，但業績卻是往下走。目前立積在大陸路由器是戰已經過半、運營商的占比更高達7~8成，現在確實是「巧婦難為無米之炊」。

黃智杰表示，立積所處的產業位置「不具備漲價的條件」，只是，立積面臨的問相對單純，是一個價值鏈問題，只要前端狀況緩解就會出現緩解，不存在複雜因素，WiFi通常採用的是40奈米、28奈米，明年就會陸續有新產能出來，相對PMIC(電源管理IC)，而是某一個特定製程上沒有人願意投資，這又是另外一個狀況，未來若12奈米無法頂替上來的話，就會成為長期問題。

黃智杰表示，目前立積WiFi6、WiFi5的業績占比差不多個半，明年WiFi6出貨還會進一步提升，立積目前絕大部分的投片都在WiFi6，WiFi5多是處於吃庫存的狀況，另外，WiFi6E預計明年第一季會出貨，但比例還很低，可能要等到明年年中蘋果出貨WiFi6E後，才有機會帶動整體業界，WiFi6、WiFi6E價格約增加3成。

儘管缺料攪亂營運不振，但立積仍看好智能燈的出貨動能強勁，黃智杰表示，主要動能來自家庭應用最大，明年預計會成長10倍，立積今年智智慧燈出貨約150萬顆，若以成長10倍來說，出貨上看1500萬顆，另外，智慧燈目前也已經出貨小型車的後裝市場，未來有機會在打進大型車的前裝市場。