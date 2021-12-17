大陸市場監管總局16日召開競爭政策與大數據中心組建成立大會，宣佈競爭政策與大數據中心幹部任命。

由市場監管總局黨組書記、局長張工作出批示，總局黨組成員、副局長（正部長級）秦宜智出席會議並講話。

張工指出，組建競爭政策與大數據中心，是深入貫徹中共中央決策部署、充實反壟斷監管力量的重要措施。希望中心全體同志以新機構成立為起點，深刻領會中共中央戰略意圖，提高政治站位、苦練看家本領，找准切入點、著力點，統籌用好內外資源，不斷提升理論研究、數據分析、技術支持能力，把中心建設成為總局在反壟斷、平台經濟、大數據等領域的重要支撐力量，為市場監管事業高質量發展作出積極貢獻。

秦宜智要求，中心要深刻要深入貫徹中共中央、國務院決策部署，加強反壟斷、競爭政策、平台經濟等領域政策理論研究，加強網絡交易市場監測預警，強化市場監管大數據分析，盡快形成對反壟斷執法、平台經濟治理等工作支撐保障能力。要加強中共領導，建設政治機關，全面加強領導班子建設，以黨建引領業務發展。要加強學習培訓，以學習為先導，打造高素質專業化幹部隊伍。要加強規劃制定和制度建設，規範嚴謹履行好職責。

根據中共中央編辦批復，競爭政策與大數據中心主要職責是開展反壟斷、競爭政策、平台經濟等領域政策理論研究，承擔反壟斷執法、市場監測、電子取證固證、大數據分析等的技術支撐工作。