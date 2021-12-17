遭廣告引用署名反核四 侯友宜怒批「移花接木」：公投需要玩成這樣？

對於1218的四項公投，侯友宜今（17）日終於在臉書表態，「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」瞬間吸引近5萬個讚和4千筆留言。趙少康對此表示，「謝謝侯市長挺身而出！請大家跟隨市長的呼籲，明天不論晴雨，我們一起出門投票！」

新北市長侯友宜13日在臉書發表千字文，指出本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？大家不累嗎？「我相信人民都厭煩了，都累了」。

此文一出，引發社會關注，尤其18日即將要舉行公投，侯友宜在13日發此文，被藍綠陣營猜測侯友宜動向。

而就在公投前一日，侯友宜終於在臉書表態，「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」侯友宜這篇鼓勵大家去投票的短文，被視為最後關鍵時刻的表態，也振奮公投同意方以及藍營的軍心，因此，瞬間吸引近5萬個讚和4千筆留言。

值得注意的是，公投同意方以及藍營政治人物紛紛在侯友宜臉書粉頁留言，趙少康表示，「謝謝侯市長挺身而出！投票是人民的權利跟義務，請大家跟隨市長的呼籲，明天不論晴雨，我們一起出門投票，不能讓這次公投成為台灣的最後一次。」

另外，國民黨前主席、立法委員江啟臣留言，「1218，由人民做主！拚公投，顧民主」；立委葉毓蘭表示，「1218人民當家，四個都同意，臺灣更美麗」；立委林為洲說「一定，護食安你做主！」立委李貴敏喊加油！立委萬美玲留言「1218風雨無阻人民做主，一起去投票！」前立委謝國樑支持「1218 反萊豬、挺公投！」前立委林麗蟬也說，「明天我會去投票，你也要去哦！」