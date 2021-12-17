44歲徐姓、45歲陳姓夫妻今年2月將81歲失智的陳姓父親接回，竟將他關在陽台，不給衣服穿，更1天只餵1餐，還拿馬桶刷其肛門，動輒痛毆，老翁7月被虐死亡。檢方痛批2人罔顧人倫、惡性重大，依私刑拘禁致死起訴，求刑徐男25年、陳女20年。

檢方調查，徐姓男子與陳姓女子是夫妻，今年2月將陳姓女子的父親從醫院接回桃園市楊梅區住處照顧，但老翁已經81歲，還有中度失智、四肢無力萎縮、無法行走，也無法自理大小便。2人不管，竟將父親關在陽台，還不給衣服穿，每天只給水、饅頭、稀飯，更任由他躺在大小便中。

更離譜的是，今年7月時，徐男拿水潑向老翁，老翁因為力道太強往後退撞到頭。徐男還拿馬桶刷來回刷老翁肛門，還又馬桶刷用力打老翁。更嗆聲「你進來的時候，就是葬儀社扛你的時候。」也辱罵「你一天大便在地上，就一天沒有東西吃。」檢方還發現，徐男會拿裝著清潔劑的水桶潑向老翁。

今年7月28日，徐男要清洗陽台，不斷辱罵、喝斥要老翁起身，但老翁站不起來，徐男竟痛毆老翁，老翁回應「我爬不起來」，徐男變本加厲，往老翁身上倒清潔劑，把老翁抓起，往地上摔，更抓著老翁撞牆，還掐住老翁脖子，待老翁無法呼吸，不斷咳嗽後才住手。不過陳女走到陽台後，徐男又毆打老翁，陳女也拿掃把猛戳老翁背部。

後來陳女拿礦泉水、饅頭夾蛋、餅乾放在陽台給老翁後離去，一直到7月30日，陳女呼叫老翁，發現老翁沒回應，徐男朝老翁潑水也沒反應，才發現老翁死亡多時。徐報警後，檢方發現老翁頭部受重創、橫紋肌溶解、肺炎死亡。

徐男、陳女否認犯行，徐男說，這是我們家人相處模式，老翁也會自己撞牆，外傷可能是自己跌倒。陳女說，稱不知道徐男如何照顧父親，雖聽過徐男恐嚇父親，但他是要鼓勵父親多運動。不過老翁其他子女證稱，曾聽過陳抱怨父親失智症越來越嚴重，也說父親給他們照顧後，越來越瘦。

檢方認為，徐男與老翁無深仇大恨，因為失智症無法控制便溺，就被動輒虐打，不念舊情、泯滅人性。偵查時還避重就輕，稱沒打過老翁，還不斷轉移焦點，企圖汙名化死者。陳姓女兒則在徐毆打父親時，在旁冷眼旁觀，或一旁看電視，任由徐辱罵。檢方還發現，因為環境太差，老翁每天睡不到3小時，老翁最後一次被徐男打時，陳女還以掃把戳其背部，老翁死前僅能對女兒投以恐懼的眼神，老翁死前承受種種心裡痛苦，應歸咎於陳女，痛批罔顧人倫、惡性重大，徐男、陳女依私刑拘禁致死，求刑25、20年。