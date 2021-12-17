為衝刺年終餐飲業績，台中飯店業者紛紛推出餐飲促銷案吸客。其中，福華大飯店江南村餐廳推出「乾隆四秀宴」，主廚馮學邦帶領廚師團隊，用金陵片皮鴨結合江浙名菜，推出等同於12吃的乾隆四秀宴，適合3-4人享用，平日抗漲專案價2980+10％元，有感抗漲拚人氣！

古有云：「上有天堂、下有蘇杭」，乾隆御品、四秀盡現，主廚馮學邦結合傳奇金陵片皮鴨三吃、江浙名菜「七秀江南」、「上海合興秀點」、「南潯甜味」等特色江浙名菜；其中，讓眾多饕客慕名而來的「上海湯包」，豬肉餡自然清甜，油感平衡適中，湯汁清香溫和。

另外，主廚潛心研發的「紅豆鬆糕」，以米香外皮搭配鬆軟細緻的紅豆餡，濕潤適中、鬆軟恰到好處，中間的紅豆沙，每一口都能吃到顆粒紅豆。

「杭州老鴨煲」採用金華火腿、老母雞，以及土番鴨、豬腳尖、甘貝、麻筍添香，讓湯頭有點黏又不膩口，充分帶出鴨肉香氣。夏天吃滋陰降燥，緩解暑熱；冬天吃則養胃生津。杭州老鴨煲是一道文火耗時的煲湯料理，湯汁澄清香醇，肉酥爛鮮醇，是一道集養生滋補於一身的美食；套餐中也可品嘗到招牌的江浙名菜「紹興醉雞」，平日每天至少都能賣上15至20隻。

台中福華行銷協理方雅玉表示，飯店從年菜開始到這次結合傳統江浙名菜，除了保留經典傳奇的菜色，更要與民眾一同抗漲有感，在物價飛漲的時刻，味蕾仍能享有經典、美味且優惠的美食體驗。