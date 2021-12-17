臺灣木材種類多樣且有獨特紋理，具有開發為精緻與高附加價值木藝產品的優勢，且木材具有固碳功能，是最環保、永續的綠色資材。林務局與國立臺北科技大學木藝培育暨設計研發中心團隊及有情門家具設計公司通力合作，以臺灣在地木材為主軸，歷時一年多的努力，今（17）日在有情門新南門市舉辦「臺灣國產材家具設計展」開幕記者會，首次推出國產材「負碳家具」，為臺灣木藝產業發展邁向新的里程。

本次展出的家具，每件都清楚標示出固碳量，彰顯永續利用林木的減碳效益，且完全取得臺灣林產品生產追溯條碼（QR code）標示的材料，主要有以桃花心木溫潤質感作為呈現的「桃木討喜」、「闊針抒情」、「疊福椅」等系列家具產品，及以臺灣杉紋理的多樣風貌呈現的「臺灣杉情」系列桌椅，充分展現了傳統結合創新的木工技藝，反映臺灣在地文化的生活美學，並可透過「負碳家具」的概念，吸引大眾關注我們生活周遭碳排放與環境永續發展問題。林務局局長林華慶表示，國產材市場的推動，以多樣少量、高附加價值、文創商品、精品家具為發展主力，近年透過木藝教育推廣、活動競賽，及每年舉辦森林市集、國際建材展設置國產材臺灣館等大型展售活動，使國產木材設計與創作量能，已有顯著成長。

為了使國產材創作家具產品可以達到商業化生產與市場行銷目標，林務局於去（109）年9月與臺北科技大學及有情門家具設計公司共同簽署「推動臺灣木材應用於木藝類產業環境人才培育與產業發展」合作備忘錄，即是希望在產官學界共同合作的基礎上，營造新的產銷模式，並藉此來整合林業上、中、下游的產業串連，共同推廣行銷國產材。

臺北科技大學木藝培育暨設計研發中心為本次家具設計展技術開發與資源整合平臺，讓材料、技術、設計、行銷能在此接合。中心主任也是本次活動策展人陳殿禮教授指出，本次展覽圍繞兩大主題，一是「負碳家具」；二是「生活藝術」。本次所有展品皆使用臺灣國產木材，並結合傳統匠師技藝，以木材自然邊的形式呈現「三分天成七分人—天人共創」的家具。並以藝術策展的角度，將有情門新南門市展場提升成為藝術展廊，讓每一位來賓能夠以視覺、知覺感受生活的藝術。

林務局鼓勵國人多使用合法國產材製品，讓國產材自然而然地融入我們的生活中，由於國產木竹材最能適應臺灣濕熱氣候，不但耐久好用，更省去運輸耗能，加上各國伐木相關法規及執法強度不一，進口材不乏來自天然林甚至熱帶雨林的原料，使用國產材還有助於守護全球環境、避免破壞生態。愛用國產木竹材，是最時尚的「綠色消費」，透過市場機制，我們每個人都能為扎根臺灣土地的綠色產業出一份力。

本次「藝在·有情—臺灣國產材家具設計展」在有情門新南門市展出，展期自12月17日至21日，營業時間為每日12:00-21:00。展覽期間特別展出以臺灣國產材臺灣杉木、桃花心木製作的藝術家具作品，歡迎大家蒞臨參觀