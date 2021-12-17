新北市政府勞工局17日公布今年第6波違反勞動基準法／職業安全衛生法／性別工作平等法／勞工退休金條例的雇主名單，計有249家業者，其中一詮精密甚至有使勞工月延長工時達139小時，這已經是第6次違反同一規定，因此勞工局開出60萬重罰。

勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有77家；其次未逐日記載勞工出、退勤時間及使勞工超時工作，各有39家；至於未給予勞工例假休息，則有38家。

違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍，計有30家；另外違反性工法部分，分別為懷孕歧視及拒絕勞工請生理假，各有1家；至於違反勞工退休金條例部分，未於法定期限內給付資遣費，有2家。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。

勞工局表示，這次公布名單中，上市公司一詮精密、新日興及塑膠容器製造業金元福包裝公司均有使勞工超時工作，其中一詮精密甚至有使勞工月延長工時達139小時，三家公司已分別是第6次、第5次及第5次違反同一規定，因此各遭重罰60萬元、42萬元及40萬元；另印刷業彩之坊公司因未足額計給勞工加班費、使勞工超時工作及未給予勞工例假等多項違規情事，甚至有使勞工月延長工時達141小時及連續出勤達20日，亦重罰36萬元。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，已於109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額20%。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。