外食族還在煩惱每天三餐要吃什麼嗎？以米飯為主搭配豐富食材，再經大火快炒粒粒分明的炒飯，絕對是您在外覓食的首選！農糧署揭曉第三屆「台灣炒飯王」得獎名單，經典天王組由御珍坊的「塔香麻油松阪豬炒飯」封王，創意巨星組由林口亞昕福朋喜來登－聚味軒中餐廳的「青麻怪味雞炒飯」奪冠，兩組冠軍炒飯將與金品調理食品股份有限公司及7-ELEVEN合作，分別以冷凍炒飯及冷藏鮮食型式在通路銷售，讓消費者更快速、便利地品嚐最好吃的炒飯。

台灣炒飯王賽事已經進入第三屆，高額獎金及量產聯名行銷優勢讓餐飲業者個個磨拳擦掌，精心推出最好吃的炒飯參賽，本年度台灣炒飯王分成「經典天王組」及「創意巨星組」二組，共吸引139家業者推出225款炒飯參賽，「經典天王組」以蛋炒飯、豬肉炒飯、蝦仁炒飯及蔬食炒飯共四大類炒飯為競賽主軸，米飯使用量需佔成品80％以上，搭配在地食材，掌握稻米品種特性、火候及調味，炒出最美味的炒飯；「創意巨星組」不限炒飯類別，米飯使用量需佔成品60％以上，考驗食材搭配與產品呈現的創新性。本屆台灣炒飯王競賽指定食材為外包裝標示品種且通過產銷履歷驗證之原料米，確保米飯原料是安全、安心及可溯源的。

台灣炒飯王競賽自11月起即在北中南東四個區域辦理初賽，並且依照各區域報名組數佔全國總報名組數比例，2組各選出前12強進入全國賽，為兼顧未來量產普及需求，區域賽的參賽炒飯需為預先製作並且冷凍之作品，至現場於指定時間內覆熱提供評審品評，參賽選手對於產品冷卻後再覆熱的熟度及條件需事先掌握，使炒飯在二次加熱後還能保留美味與口感，要獲選為前12強進入全國賽非常不容易。進入全國賽後，則是在專業的餐飲教室於40分鐘內實際製作出炒飯產品，依食材搭配、烹調火侯、調味控制、外觀擺盤等面向，由評審公正、客觀給分，本年度評審包含9位專業評審團委員（佔總分70％）及30位素人評審團（佔總分30％），共同選出冠、亞、季軍及優選作品。

本年度臺灣炒飯王「經典天王組」冠軍為御珍坊推出的「塔香麻油松阪豬炒飯」，將口感香Q的台?9號米佐以國產黑麻油與國產雪花松阪大火拌炒，咀嚼後麻油餘韻存留於口齒間，令人回味；「創意巨星組」冠軍為林口亞昕福朋喜來登-聚味軒中餐廳推出的「青麻怪味雞炒飯」，帶著芋香的台農71號米飯，與彈牙軟嫩的仿土雞肉、麻香十足的青花椒完美結合，將國產米融合四川經典怪味及西式青醬風味呈現，多層次的口感變化，創意及美味兼具；2組冠軍都以產銷履歷國產米製作出令評審讚不絕口的好滋味，實至名歸。

前二年的冠軍炒飯透過與廠商合作量產，以冷凍調理及冷藏鮮食炒飯型式於超商及量販通路上市，創造購買風潮，不到1年半的時間，熱銷超過130萬盒，並成功帶動超過20萬公斤產銷履歷米的使用量，更有不少消費者透過網路留言，期待第三屆台灣炒飯王冠軍上市。本屆臺灣炒飯王冠軍將延續量產推廣方式，導入冷凍食品工廠及鮮食廠產品研發量能與通路資源，最快於明年第二季推出產銷履歷冠軍炒飯於7-ELEVEN、家樂福、愛買、大潤發等全臺超過6千處據點銷售，讓大家都能品味臺灣炒飯王冠軍炒飯的獨特魅力。