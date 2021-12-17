味全龍隊小將楊鈺翔這次應隊友王維中之邀首度來到關懷盃擔任監場人員、上棒球教室，其中瑞穗國中的球員提問，「當職棒球員需要具備什麼？顏值要優先嗎？」讓他留下深刻印象。

阿美族的楊鈺翔出身花蓮富源國小、三民國中，青棒階段才離開故鄉，就讀高雄普門中學，在國小、國中階段就有打過關懷盃，「我國小、國中都有打，打了6次吧，那時候印象最深的是，有一次關懷盃在台東打，監場的職棒球員是陳鏞基跟陽耀勳。」

回想那時看到球星來到關懷盃幫忙、指導，楊鈺翔與隊友們都十分開心，但大家都非常害羞不敢提問，但現在他成為職棒球員，用不同身分再度回到關懷盃，今天與隊友曾陶鎔一同擔任國福球場A場地的監場人員，剛好其中一場就是他母校三民國中的比賽。

「有跟強哥（張志強）聊聊天，分享一下自己的近況跟遇到的問題。」楊鈺翔以學長身分回到關懷盃，面對小學弟五花八門提問，其中被問到「當職棒球員需要具備什麼？顏值要優先嗎？」讓他哭笑不得，「我回答他，這也是需要一部分啦！他們都不是問球技上的問題，幾乎都是私生活的部分。」

首度回鄉指導後輩，楊鈺翔認為還有很多需要學習的地方，「要學習怎麼指導學弟，不懂的就問學長，這次就有問同組的陶鎔怎麼帶學弟，自己也很想再回來打關懷盃，因為關懷盃就是很快樂，開心打球這樣。」