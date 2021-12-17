立委鍾佳濱(中)號召學子返鄉為公投投下神聖一票。(鍾佳濱提供)

有4位潛水愛好者在公投前夕，潛入海底拿出「4個不同意」海報，還用手勢比出不同意，立委周春米跟他們連線時，忍不住豎起大姆指說「台灣隊，讚！」

周春米連線潛水民眾，他們說，18日就是公投投票日，他們用潛水做另類意見表達，讓國人知道「4個不同意，海底幫打氣」！影片中，4人分別拿著4個圈選不同意公投案的海報，此外，也都雙手交疊比出代表不同意的叉叉，利用水底攝影表達意見，是這場公投過程中首見。

周春米表示，這群熱愛潛水的朋友，特別提供在水底的影片、照片，就是希望達到海陸連線氣勢，也呼籲全民用公投票讓台灣的未來，在經濟、環境、政治上都可以更有力。

立委鍾佳濱則以掃街宣傳訴求，與另外7名年輕人聚集於屏東火車站前，向首投族及在外打拚的屏東青年喊話，鼓勵大家周末回家投票。

鍾佳濱表示，這一周走遍屏東各鄉鎮市區，開了一場又一場的記者會及公投說明會，逐漸看到團隊努力宣傳的成果。很高興地方鄉親、豬農及曾經協助紓困過的小店家們都願意站出來支持民進黨政府的政策。如今只差最後一哩路，希望首投族及出外打拚的屏東青年都能回家參與公投。