一名養子靠著一張雙親的合影，在布袋戲藝師口中問到關於自己真正的身世。同黨劇團新作《父親母親》，從布袋戲發展看待台灣的歷史變化，從日本殖民、國民政府到白色恐怖，並從中談論同志與性別議題。

同黨劇團創辦人邱安忱這次擔任演員和編劇，他表示透過劇中的布袋戲演變過程，談論台灣人在不同政權下的命運，「對我而言，布袋戲的演變，是隨著外部勢力的改變而轉換不同形式生存，就像是台灣人的命運，也在不同政權改變下，試著生存。」

《父親母親》導演為蘇洋徵。故事描述有一名男子，他發現家中養父留給他的遺物裡有張照片，裡面是一男一女抱著一個小孩子，而照片裡男子手中還拿著布袋戲偶，他直覺照片裡的男女就是他的親生父母，因此透過照片他循著布袋戲的線，想要找到裡面的人究竟是誰，也想更了解自己的身世，故事就此展開。

邱安忱表示，他在先前的作品《白色說書人》是一人分飾7角，訴說白色恐怖時期的故事；這次則是有六名演員一起參與演戲，特別的是，他在《白色說書人》之後，為了更了解白色恐怖的歷史，為此特別上課，也從中發現更多從小到大不曾了解的歷史面向，例如該時期的同志與性別議題，這次他也加入劇作《父親母親》裡。

邱安忱表示，原本也想寫成獨角戲，但難度甚高，因此還是決定發展成舞台劇，「六名演員扮演36名男女老幼，呈現布袋戲的變革和台灣的關係。」

值得一提的是，這次的舞台是向四面開展，觀眾可有不同的欣賞角度。演員除了邱安忱還包括吳世偉、韋以丞、林子恆、徐浩忠和古辛。演出將於12月17日至19日，在台北國家戲劇院實驗劇場登場。